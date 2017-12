Partido de Maluf aprova entrada na coalizão de Lula A Comissão Executiva do PP aprovou, em reunião que terminou na tarde desta terça-feira, 12, a participação do partido no Conselho Político do governo e na coalizão pretendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do PP, deputado Nélio Dias (RN), confirmou que participará, na próxima quarta-feira, da reunião do presidente Lula, no Palácio do Planalto, com os demais partidos integrantes do Conselho e aliados do governo. Dias disse que, na reunião desta tarde da Executiva, não se tratou de cargos no primeiro escalão. "Esse assunto vamos discutir depois", afirmou. O PP, atualmente, administra o Ministério das Cidades.