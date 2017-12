Partido consulta TSE sobre finalidade do horário gratuito

O Partido Social Liberal (PSL) fez uma consulta nesta segunda-feira, 23, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na qual questiona a finalidade do horário eleitoral gratuito. A representação nacional do PSL questiona se entre os objetivos do horário eleitoral gratuito divulgado pelas emissoras de rádio e TV, está inserido o direito da população incluindo eleitores e potenciais eleitores de poder ver e ouvir as propostas e idéias das agremiações partidárias. O partido quer saber também se o horário eleitoral gratuito em rádio e TV seria um direito apenas dos partidos de poderem expor suas idéias e programas. A consulta foi encaminhada ao ministro Carlos Ayres Britto.