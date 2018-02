Partido aposta em Popó para repetir Tiririca

O convite a Popó envolve duas mudanças: a troca de domicílio eleitoral e de partido, pois o ex-boxeador foi eleito deputado pelo PP da Bahia. "Fui procurado pelo deputado Valdemar (Costa Neto). Ele disse que o partido está à minha disposição em São Paulo. Ainda estou avaliando, porque teria de mudar de Estado e de partido", disse Popó.

Costa Neto foi condenado a 7 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. Por isso, não gosta de aparecer. Atua apenas nos bastidores. Como agora, ao fazer o convite para que Popó se transfira para São Paulo e mude de partido.

Ao se eleger com a maior votação absoluta e proporcional na eleição passada, Tiririca carregou com ele os deputados Otoniel Lima (PRB), Vanderlei Siraque (PT) e Protógenes Queiroz (PC do B-SP), todos da base de apoio do governo. No ano passado, o PR tentou uma outra jogada com Tiririca: transformá-lo em candidato a prefeito de São Paulo. Mas o próprio deputado rejeitou a ideia por não ver futuro na disputa pelo Executivo.

Popó disse que, se optar por disputar a eleição por São Paulo, não terá problemas de adaptação.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"No tempo em que eu era amador, lutava em São Paulo. Foi lá que comecei minha carreira", contou. Ele tem consciência de que não está ligado a nenhum Estado, mas ao País inteiro, por ter sido ídolo do boxe. "Acho que sou como o Tiririca, conhecido no Brasil todo", avaliou.

Popó contou ainda que foi convidado para entrar em outras legendas. Uma delas é o PSB do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, potencial candidato à Presidência da República no ano que vem. Também o chamaram para trocar de partido o PTB e o PSC. "Convite é o que não falta. Estou muito lisonjeado", disse Popó. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.