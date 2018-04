Partidários de Jackson Lago protestam contra cassação Partidários do governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT), aproveitaram a lembrança dos 45 anos do Golpe Militar de 64 para realizar hoje uma série de manifestações em defesa do mandato do pedetista, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 4 de março. As manifestações começaram pela manhã, se estenderam pela noite e chegaram a reunir três mil pessoas.