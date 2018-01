Parte da região Sudeste passa por apagão Por volta das 13h35, parte da região sudeste passou por um blecaute. A Eletropaulo informou que ainda não sabe o que ocorreu. No Rio de Janeiro, falta energia em todos os 31 municípios do Estado atendidos pela distribuidora Light. De acordo com a empresa, a energia não chegou à distribuidora e o problema seria originário da transmissão de energia proveniente da hidroelétrica de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai.