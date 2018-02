Parlamento italiano retalia Brasil por caso Battisti A conferência de líderes partidários da Câmara de Deputados da Itália decidiu adiar hoje a votação do acordo militar já assinado com o Brasil para o reaparelhamento da Marinha. A decisão foi tomada a partir da proposta de Fiamma Nirenstein, deputada do partido Povo da Liberdade (PDL), da base de sustentação do premiê Silvio Berlusconi, e é encarada como um ato de retaliação à decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de não extraditar o ex-guerrilheiro Cesare Battisti.