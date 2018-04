Parlamento Europeu discutirá caso Battisti na 5ª-feira O Parlamento Europeu aprovou hoje uma proposta para discutir em plenário o caso Battisti. Com 104 votos a favor e 49 contrários, e moção foi aprovada e será discutida em sessão na tarde da quinta-feira. "O apelo que as mais altas autoridades institucionais italianas, entre elas o presidente Giorgio Napolitano, fizeram às instituições europeias, não ficou sem resposta. Isso para que também na sede europeia sejam postas todas as iniciativas diplomáticas ante o governo do Brasil para obter a extradição do homicida Cesare Battisti", disse Roberta Angelilli, deputada italiana da Alleanza Nazionale (direita) no Parlamento Europeu, em Estrasburgo (França). As informações são da Agência Ansa.