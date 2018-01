Parlamento conclui hoje votação de meta fiscal flexibilizada

Após uma sessão sem quórum, outra interrompida por uma briga entre manifestantes, parlamentares e seguranças do Senado e mais uma que durou quase 18 horas, o governo conseguiu a aprovação do texto-base do projeto de lei que permite o desconto de gastos com o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) e as desonerações de impostos. Sem essa medida, o governo fica impossibilitado de cumprir a economia mínima para o pagamento de juros da dívida pública prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A votação não foi concluída na semana passada porque não havia o número mínimo de congressistas para discutir um destaque.

A oposição já esgotou todas as possibilidades regimentais para postergar a conclusão da votação. "Os dispositivos de obstrução e retardamento já foram quase totalmente utilizados na votação anterior", disse o líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE). O cantor Lobão, que tem se destacado em atos contra Dilma, e dois ativistas protocolaram ações no Supremo Tribunal Federal para acompanharem a votação de hoje. Ao menos dois grupos na internet convocaram pelas redes sociais protestos no Congresso, a partir das 8 horas. / DANIEL CARVALHO