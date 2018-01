Parlamentares votarão LDO até 17 de setembro

A intenção inicial era tentar votar o texto nesta semana, mas os deputados e senadores decidiram, em reunião realizada na manhã desta terça-feira, 27, adiar a votação.

O objetivo é que, aprovada a LDO na Comissão, a matéria seja votada em sessão conjunta do Congresso Nacional logo em seguida, segundo Forte.

A pauta do Congresso Nacional está trancada por dois vetos presidenciais até 17 de setembro. O relator da LDO queria ver o projeto aprovado na CMO nesta semana, para pedir em seguida a antecipação da sessão conjunta do Congresso Nacional ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Essa possibilidade, no entanto, foi descartada na reunião dos membros da CMO desta terça.

Agora, os parlamentares vão debater até setembro o substitutivo proposto por Forte e os destaques apresentados.

Com a decisão, a Lei Orçamentária Anual (LOA) deve ser enviada ao Congresso pelo Executivo sem uma LDO aprovada. O peemedebista disse que a Lei Orçamentária será adaptada à LDO, quando esta for aprovada, ao longo do segundo semestre.