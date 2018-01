Parlamentares repudiam prisão de manifestantes no Rio Dezesseis parlamentares do Rio de Janeiro, entre eles o senador Lindberg Farias (PT), o deputado federal Chico Alencar (PSOL), além de deputados estaduais e vereadores, assinaram uma nota de repúdio à prisão de 13 manifestantes no ato em frente ao Consulado dos Estados Unidos, ocorrido na sexta-feira.