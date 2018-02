Parlamentares petistas visitam presos do mensalão Um grupo de 11 parlamentares deixou no final da manhã desta quinta-feira, 21, o Complexo Penitenciário da Papuda. Os oito senadores e três deputados petistas estiveram com o ex-ministro José Dirceu, o deputado licenciado José Genoino e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, que cumprem pena pela condenação no processo do mensalão.