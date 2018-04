Parlamentares italianos dizem aguardar STF sobre caso Battisti

Representantes da Câmara dos Deputados da Itália afirmaram nesta terça-feira, 17, a parlamentares brasileiros que o período de discussões políticas sobre a concessão de asilo político ao ex-ativista Cesare Battisti, concedido pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, já acabou. Para eles, o momento é de aguardar a decisão da Justiça brasileira sobre o caso. Veja também: Conheça os argumentos pró e contra a extradição de Battisti Entenda a polêmica do caso Battisti TV Estadão: Ideologia não influenciou concessão de refúgio, diz Tarso Abaixo-assinado a favor do refúgio a Battisti Leia tudo o que já foi publicado sobre o caso Até agora, os deputados brasileiros que integram o grupo parlamentar Brasil-Itália não se entenderam quanto aos efeitos do episódio na relação comercial entre os dois países. Após o encontro, o presidente do grupo parlamentar brasileiro, deputado Ricardo Barros (PP-PR), disse que os parlamentares italianos asseguram que as relações de amizade entre Brasil e Itália permanecem inalteradas. "O vice-presidente da Câmara dos Deputados Italiana [deputado Maurizio Lupi] deixou claro que é justo o caminho tomado pela Justiça brasileira, que decidirá sobre a matéria. Os italianos acatarão de forma absolutamente pacífica a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF). A questão não é mais política, está no Judiciário, e temos que aguardar a solução", disse o deputado do PP. Já o vice-presidente do grupo parlamentar Brasil-Itália, deputado Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP), afirmou que os deputados italianos esperavam que o governo brasileiro acatasse a decisão da Justiça italiana e extraditasse Battisti. Segundo Pannuzio, o episódio já afetou as relações começais entre os dois países. "Já criou-se um desconforto com reflexo, inclusive, sobre as exportações brasileiras [para a Itália]", disse Pannunzio. Ele não apresentou, no entanto, nenhum dado da balança comercial que mostrasse redução dos embarques do Brasil para o mercado italiano em razão do caso Battisti.