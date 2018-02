Parlamentares articulam para elevar salário em 62%

A pressão na Câmara é para equiparar os salários dos parlamentares com o dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), atualmente de R$ 26,7 mil por mês. A equiparação dos salários dos parlamentares com os vencimentos de ministros do STF significaria um aumento de 61,83%.

"O tema dos salários está na pauta. Há intenção dos líderes de pautar o tema até o final do ano, mas não há ação mais concreta", afirmou Maia. Ele disse que a proposta é fazer o reajuste salarial dentro do orçamento da Casa. Para isso, uma das sugestões é reduzir a verba de gabinete de R$ 60 mil por mês, valor que cada deputado tem para pagar funcionários contratados sem concurso público.

Para evitar críticas e desgaste político, outra alternativa em estudo pelos deputados é o corte de parte dos benefícios, como as verbas usadas com passagens aéreas e com telefone.

Junto com o salário dos parlamentares a ideia é também elevar o salário dos ministros de Estado e do presidente da República, atualmente de R$ 11.420,21 brutos, o menor salário entre os chefes dos três Poderes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os deputados e os senadores recebem R$ 16.512 mil, mas são 15 salários por ano. Os ministros recebem R$ 10,4 mil por mês. Em 2007, os parlamentares reajustaram seus salários em 28,5%, que repunha a inflação acumulada de quatro anos. Foi também o último aumento concedido ao Presidente e aos ministros de Estado.

O reajuste salarial foi discutido em almoço do presidente da Câmara e vice-presidente da República eleito, Michel Temer (PMDB-SP), com os integrantes da Mesa Diretora, depois da manifestação dos líderes partidários a favor do aumento, ontem, em reunião para tratar da pauta de votação da Câmara.