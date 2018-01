Parlamentares afirmam que vão prestar queixa contra Renan

Brasília - Sob os gritos "Amanhã vai ser maior"e "Fora Renan", numa referência aos protestos de junho de 2013, parlamentares deixaram o plenário na noite desta terça-feira, 3, dizendo que prestariam queixa contra suposta violência praticada contra manifestantes e até deputados que acompanharam o protesto nas galerias.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Parlamentares e populares celebraram quando o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), encerrou a sessão por causa da confusão que se instalou nas galerias do Congresso. O deputado Mendonça Filho (DEM-PE) considerou o novo adiamento da votação da mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que permite a flexibilização da meta de superávit primário, para a manhã desta quarta-feira (3) "uma vitória do povo".

O deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) convocou uma mobilização maior para a nova votação. "É inaceitável, é inadmissível, eles acharem que vão transformar isso aqui num parlamento bolivariano. Isso aqui não é Venezuela. Não é Alagoas. Isso aqui é o Congresso Nacional", afirmou.