Parlamentares adotam tom de cautela sobre acordo Integrantes das Comissões de Relações Exteriores da Câmara e do Senado adotaram um tom de cautela ao falar hoje do acordo envolvendo o Irã, e que contou com a participação do Brasil e da Turquia. Presidente da comissão no Senado, o tucano Eduardo Azeredo (MG) disse que viu o possível acordo de maneira positiva, mas destacou que é preciso cautela. "Vejo como um avanço, sem dúvida nenhuma. Mas agora é preciso ver como o Irã vai se comportar. Afinal, eles tem o Ahmadinejad (Mahmoud, presidente do Irã)", afirmou.