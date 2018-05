Parentes de Lula estão em NY desde quinta Desde a quinta-feira passada, um dos filhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sua nora Marlene, que é casada com Sandro, e um neto se encontram em Nova York, hospedados na residência da Missão do Brasil junto às Nações Unidas. Eles acompanham o escalão avançado da Presidência, que embarca antecipadamente para preparar a visita oficial. Viajaram na área reservada do avião. Lula só embarcou ontem para Nova York, onde fará o discurso de abertura da 63ª reunião da Assembléia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).