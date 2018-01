Parentes de Cássia só depõem após resultado de exame Mesmo consideradas testemunhas-chave para esclarecer a morte de Cássia Eller, os parentes da cantora só prestarão depoimento à Polícia após o resultado do exame toxicológico realizado pelo Instituto Médico Legal (IML), e, dependendo do resultado, poderão nem ser ouvidos. Segundo policiais que investigam o caso, se o resultado do laudo apontar como natural a morte da artista, os familiares serão dispensados. A exceção poderá ser o pai de Cássia, Altair Eller, que em declarações que lhe foram atribuídas, teria levantado a hipótese de homicídio para explicar o episódio. O grande problema para ouvir os familiares de Cássia é que todos serão prestarão esclarecimentos por carta precatória, pois moram fora do Rio. A mãe da cantora, Nancy, vive em Minas Gerais; o pai, no Ceará; e os irmãos, em Brasília. No entanto, amigos de Cássia, como as percussionistas Elaine Moreira, a Lan Lan, e Thamyma Brasil depõem na quinta-feira. Os médicos que socorreram a cantora, na Clínica Santa Maria, nas Laranjeiras, onde ela morreu, após três paradas cardíacas, também vão ser ouvidos esta semana. Lan Lan terá de explicar se estava ou não com Cássia na madrugada de sexta para sábado, dia 29 de dezembro do ano passado, quando a cantora começou a passar mal e, horas mais tarde, veio a morrer. Os depoimentos dos porteiros do prédio da cantora e de Lan Lan foram contraditórios, pois tanto afirmaram quanto negaram a presença da percussionista no apartamento de Cássia. Para explicar a morte de Cássia, a polícia trabalha com as hipóteses de overdose de drogas, suicídio, erro médico e morte natural. Para esclarecer dúvidas sobre as marcas no braço da cantora, supostamente de originadas por picadas de agulha, a Polícia recorreu a médicos. De acordo com policiais, os médicos consultados explicaram que é muito comum artistas, principalmente cantores, aplicarem na veia medicamentos energéticos para agüentarem a rotina de shows. Glicose, sais minerais e soro foram citados como exemplo de substâncias injetáveis e não necessariamente prejudiciais à saúde.