Parente de Cunha Lima assume interinamente governo da PB

O presidente da Assembleia Legislativa, Arthur Cunha Lima, foi empossado nesta quarta-feira, 18, como governador interino da Paraíba. Ele é tio do governador Cássio Cunha Lima, que teve o mandato cassado na última noite pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lima fica no cargo até a posse de José Maranhão (PMDB-PB) , que se licenciará do cargo de senador. Quem vai assumir a função será o primeiro suplente, o empresário Roberto Cavalcanti. Maranhão será diplomado ainda nesta quarta pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Paraíba no cargo de governador do Estado. Cássio Cunha Lima e seu vice,José Lacerda Neto (DEM), são acusados de terem se valido da distribuição de cheques para eleitores por meio de um programa assistencial. Maranhão foi o segundo colocado nas eleições, por isso, vai assumir o governo da Paraíba Estado.