Parecer sobre partilha do pré-sal fica para terça-feira A Comissão Especial da Câmara que analisa o projeto de partilha da exploração de petróleo e gás na camada do pré-sal adiou para terça-feira, dia 27, a partir das 19 horas, a apresentação do parecer do deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) sobre a proposta. Segundo o presidente da Comissão, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), o adiamento foi um pedido do próprio relator que solicitou mais tempo para analisar a proposta de alteração na forma de distribuição de royalties que constará de seu relatório.