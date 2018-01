Parecer sobre CPI do Apagão Aéreo será entregue só na terça O procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, anunciou nesta segunda-feira que deve entregar seu parecer sobre a ação em que a oposição pede a abertura da CPI do Apagão Aéreo somente na terça-feira. O parecer é um dos elementos que servem de subsídio à tomada de decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o processo. Os partidos de oposição querem que a Câmara instale uma CPI para investigar as causas e os responsáveis pela crise do setor de controle do tráfego aéreo no País, além de estender as investigações à Infraero. Assessores explicaram que o procurador está em viagem de trabalho ao Sul do País e deverá retornar na terça-feira.