Parecer recomenda cassação de prefeito de Manaus A Procuradoria Geral Eleitoral enviou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) parecer favorável à cassação do mandato do prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (PTB), e seu vice, Carlos Souza (PP). O documento foi baseado em representação da Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas, que recebeu denúncias de que o prefeito teria doado combustível a eleitores na véspera do primeiro turno das eleições de 2008.