Parecer jurídico sobre caças fica pronto na segunda

Três modelos disputam a preferência do governo brasileiro: O sueco Gripen, o francês Rafale e o norte-americano F-18 Super Hornet. A preferência do governo brasileiro, já anunciada tanto por Jobim, quanto pelo próprio presidente Lula, é pelo modelo francês, em decorrência da parceria estratégica estabelecida com aquele país, em setembro do ano passado.

A exposição de motivos será encaminhada ao Planalto, segundo Jobim, depois da Semana Santa. "As coisas só poderão acontecer depois da Páscoa, declarou Jobim, acrescentando que a definição da data da reunião do Conselho de Defesa, para tratar do assunto, será do presidente.

Jobim desautorizou o secretário de Assuntos Estratégicos, Samuel Pinheiro, que, em entrevista à revista francesa Defense, deu como certa a compra do caça francês pelo Brasil. "Ele pode dizer o que ele quiser, mas quem decide somos nós", afirmou o ministro.

Amanhã, Jobim percorrerá duas cidades do Amazonas, São Gabriel da Cachoeira e Vila Ipiranga, ao lado do rei da Suécia, Carlos Gustav e a rainha Silvia. Na oportunidade, o rei sueco deve dar continuidade ao lobby em favor do caça sueco Gripen. Mas Jobim disse que o processo de discussão está encerrado, sem possibilidade de recebimento de novas propostas.