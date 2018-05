Parecer favorável ao impeachment já está publicado no Diário da Câmara

Brasília - O parecer do deputado Jovair Arantes (PTB-GO) favorável à abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi aprovado em comissão especial e lido em plenário, já está publicado na versão imprensa do Diário Oficial da Câmara dos Deputados desta quarta-feira (13), segundo informou há pouco a assessoria de imprensa da Casa. A versão eletrônica do documento ainda não está disponível, mas deverá ficar pronta ainda pela manhã.

Com a publicação, será contado o prazo de 48 horas para o início dos debates do relatório no plenário da Câmara, o que ocorrerá na sexta-feira (15) com sessão marcada para as 8h55, segundo o presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), já anunciou.

Nessa primeira sessão, os autores do pedido do impeachment - os juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Jr. e Janaína Paschoal - terão 25 minutos para falar. Depois, haverá 25 minutos para a defesa de Dilma. Em seguida, falam os líderes de partidos, na ordem da maior para a menor bancada. Haverá sessões sucessivas, madrugada de sábado afora, até que todos se manifestem. "Ficaremos 24 horas no ar", disse Cunha.

Depois das falas da madrugada, às 11 horas do sábado (16), uma nova sessão irá dar continuidade à discussão. Será a vez dos deputados inscritos na véspera falarem. Eles terão três minutos, cada um.

A sessão de votação do parecer será no domingo (17), a partir das 14 horas. O relator Jovair Arantes terá 25 minutos para se pronunciar e os líderes falarão em seguida. O início efetivo da votação está previsto para as 15 horas, e cada deputado terá apenas 10 segundos para votar ao microfone. A expectativa de Cunha é que a votação termine por volta das 21 horas