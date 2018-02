Parecer do TSE recomenda rejeição das contas de Alckmin de 2006 Um parecer técnico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomendou a rejeição da prestação de contas do candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, e do comitê financeiro do partido na campanha de 2006. Em nota publicada no site do TSE, os técnicos que examinam contas eleitorais e partidárias apontam infrações como doações de fontes vedadas, no total de 326.600 reais. Também foram apontadas como operações irregulares despesas anteriores à abertura de conta bancária, despesas sem documentação fiscal, doações declaradas sem correspondência no extrato bancário, créditos no extrato bancário sem identificação, estornos de entrada e saída da conta bancária do comitê sem identificação e dívida de campanha de mais de 19 milhões de reais. O relatório técnico foi encaminhado ao relator do caso, ministro José Delgado. (Texto de Mair Pena Neto)