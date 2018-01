Parecer do TCE não impede indicação de Filippi, diz Berzoini O presidente nacional do PT e coordenador da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deputado federal Ricardo Berzoini (SP), afirmou que os pareceres desfavoráveis das contas da Prefeitura de Diadema, dados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no período em que o petista José de Filippi Júnior comandava a cidade, não impedirão sua indicação para a tesouraria da campanha presidencial. Para Berzoini, a indicação do tesoureiro independe deste fato. "É bom separar o que é atividade de prefeito, que está sempre à disposição da apreciação dos órgãos de controle, da atividade para qual ele está sendo convidado, de arrecadação de campanha, que nada tem a ver com a atividade administrativa", disse Berzoini, que participou do Seminário Internacional sobre Financiamento de Campanha, na sede da legenda em São Paulo. De acordo com o presidente do PT, ocupantes de cargos executivos são constantemente confrontados por tribunais de contas, o que não necessariamente significa que recursos públicos foram mal utilizados. "Temos total confiança no Filippi e sabemos que todos prefeitos, secretários, ministros e governadores estão sujeitos aos controles dos tribunais e, eventualmente, a conta pode não ser aprovada no momento e, posteriormente, se verificar judicialmente que não há problema algum", finalizou.