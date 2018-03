Parecer do MPF é contra redução de inelegibilidade de Demóstenes

GOIÂNIA - O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado, informou nesta quarta-feira, 9, que apresentou parecer contrário ao pedido apresentado pelo ex-senador Demóstenes Torres - cassado no ano passado por envolvimento com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira - para reverter a decisão que manteve sua inelegibilidade até 31 de janeiro de 2027. "A pretensão de Demóstenes Torres é fazer com que o prazo de oito anos de inelegibilidade corra ainda dentro do prazo do mandato que teria direito se não tivesse sido cassado", observou a Procuradoria no comunicado.

O recurso interposto pelo senador cassado será julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). "Inicialmente, o Ministério Público Federal mostrou que a discussão é inoportuna, já que o exame da inelegibiliade se dá apenas quando do registro da candidatura e, até 2023, não há dúvida de que o ex-senador é inelegível",diz a nota. O processo retornou ao TRE e o recurso ainda será apreciado.