Parecer de representação contra Cunha no Conselho de Ética está 'bem adiantado', diz relator

BRASÍLIA - Relator no Conselho de Ética da representação que pode levar à cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o deputado Fausto Pinato (PRB-SP) afirmou nesta quinta-feira, 12, ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que seu parecer pela admissibilidade ou não do processo já está "bem adiantado". Embora esteja em estágio avançado, o parlamentar confirmou que só entregará o documento após analisar a defesa prévia prometida para ser entregue nesta segunda-feira, 16, pela defesa do peemedebista.

"Já está está bem adiantado, ia finalizar neste fim de semana", afirmou o relator. "Mas depois que o presidente anunciou que vai entregar a defesa preliminar na segunda-feira, vou ter que esperar. Vai que ele contesta a admissibilidade", acrescentou. Pinato justificou que decidiu adiar a entrega do parecer para se precaver de possíveis contestações da defesa preliminar de Cunha. No início desta semana, o relator tinha declarado que deveria entregar até segunda-feira,16, seu relatório preliminar - antes do prazo final, 19 de novembro.

Questionado pela reportagem, Pinato disse mais uma vez que não poderia adiantar detalhes do relatório, para evitar que o presidente da Câmara levante suspeição contra ele. Nos bastidores, contudo, aliados dele dão como certo o parecer pela admissibilidade do processo por quebra de decoro parlamentar contra Eduardo Cunha. O relator comentou que, embora seja advogado, chegou a recorrer a consultores jurídicos da Câmara para auxiliá-lo na elaboração do parecer.