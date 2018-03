Parecer de relator é contra investigação de Pimentel

BELO HORIZONTE - O deputado estadual Rogério Correia (PT) emitiu nesta quinta-feira, 10, parecer contrário ao início do processo contra o governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Correia é relator do pedido de autorização da abertura de ação penal contra o governador na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa mineira.

A justificativa do parlamentar se concentrou na defesa de Pimentel. Segundo o advogado do governador, Eugênio Pacelli, a Operação Acrônimo, na qual o petista é investigado, e que gerou denúncia no STJ, teve início irregular, com coleta de celulares e equipamentos sem autorização judicial durante a apreensão, pela Polícia Federal, de avião em que estava o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, em outubro de 2014, no aeroporto de Brasília.

As investigações apontaram que Bené era operador de Pimentel. O governador foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por, supostamente, ter recebido R$ 2 milhões de uma montadora de carros quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no governo Dilma Rousseff. No dia 5 de outubro, a Corte decidiu, no entanto, que para o processo ser aberto é necessário autorização do Poder Legislativo de Minas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A expectativa é que o parecer seja votado nesta sexta-feira, 11, na CCJ, onde Pimentel tem maioria. Para agilizar a votação em plenário, o presidente da Assembleia, Adalclever Lopes (PMDB), marcou três sessões extraordinárias para a terça-feira, 15, no feriado, e três para a quarta-feira, 16. O total de seis sessões é o número máximo para discussão de matérias antes da votação.