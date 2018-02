Parecer contra saída de Yeda deve ser votado nesta quinta-feira

A comissão de admissibilidade do impeachment da governadora gaúcha Yeda Crusius (PSDB-RS) deve se reunir no início da noite de hoje para votar o parecer da relatora da deputada Zilá Breitenbach (PSDB) pelo arquivamento do pedido. Na análise, a parlamentar entendeu que "não está presente justa causa a autorizar a admissibilidade do pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade contra a governadora do Estado".

Veja Também

Notas comprovam que Yeda usou dinheiro público, diz oposição

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Oposição tenta reverter arquivamento de impeachment de Yeda

Yeda é acusada de uso de caixa dois na campanha eleitoral de 2006, pagamento "por fora" de parte do imóvel adquirido pela governadora no fim daquele ano e arrecadação de propinas por agentes públicos. Zilá Breitenbach, que também é presidente do PSDB do Estado, precisou de apenas cinco dos dez dias que tinha de prazo para elaborar o parecer entregue na noite de segunda-feira ao presidente da comissão, o líder do governo na Assembleia Legislativa, Pedro Westphalen (PP).

Os aliados de Yeda prometem fazer valer a maioria na comissão (de 17 a 12) e no plenário para encerrar o assunto com a maior brevidade possível e evitar mais desgastes à governadora, que seguirá enfrentando uma ação de improbidade administrativa na Justiça Federal e uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga corrupção em sua administração.