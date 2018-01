Parcial mostra vantagem de Lopes em disputa do PT-MG Segundo parcial divulgada no fim da tarde de hoje, o deputado federal Reginaldo Lopes mantém a liderança no segundo turno da disputa pela presidência do PT de Minas Gerais. Com 68,64% dos municípios apurados, Lopes - do grupo do ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel - tinha 53,43% dos votos válidos (20.676 votos) e o secretário nacional de comunicação do PT, Gleber Naime, alinhado ao grupo do ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, aparecia com 46,57% (18.018 votos). Dos 625 municípios aptos, a votação já havia sido apurada em 429. Os votos brancos totalizavam 310 e os nulos, 371.