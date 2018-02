Parcial mostra Pimentel à frente na escolha do pré-candidato do PT em MG

O PT-MG divulgou na noite deste domingo, 2, a segunda parcial da apuração da prévia para a escolha do pré-candidato do partido ao governo de Minas. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel aparecia na frente, com 52,4% dos votos válidos (6.889 votos). O ex-ministro Patrus Ananias tinha 47,6% (6.269 votos). Até as 22h15 já haviam sido contabilizados os votos de 233 municípios mineiros, o que representa 38,60% do total.

Veja também:

PT mineiro ignora apelo de Lula, faz prévias e atrapalha palanque de Dilma

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na primeira parcial, o ex-ministro do Desenvolvimento Social Patrus Ananias liderava a consulta interna com 51,60% dos votos válidos (3.026 votos), contra 48,40% (2.835 votos) obtidos por Pimentel. Até as 20h12, haviam sido contabilizados os votos de 97 municípios mineiros, o que representava 16,10% do total.

A apuração dos resultados teve início após o termino das votações, às 17h. De acordo com o PT-MG, a contagem será feita pelos diretórios municipais, que devem encaminhar ao Diretório Estadual a ata de votação e o boletim de urna até às 14h desta segunda-feira, 3, por fax ou e-mail. A expectativa é que o resultado final e o vencedor sejam anunciados até o fim da tarde em uma entrevista coletiva.