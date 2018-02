Parcerias com o governo não são reconhecidas, diz Dilma

Segundo ela, governantes que fizeram parcerias com o governo federal teriam escondido que a gestão da petista colocou dinheiro e ajudou na execução de projetos e obras. "O Estado tem de fazer parceira com o município. O que não é certo é esconder a parceria", queixou-se.

Dilma listou uma série de obras e de projetos que, segundo ela, tiveram recursos federais e cujo crédito não foi dado adequadamente ao governo dela. Ela citou o monotrilho de São Paulo, o Rodoanel, obras no Porto de Santos, a implantação do estaleiro no Rio Tietê em Araçatuba e o sistema de água e esgoto paulista.

"Nós colocamos aqui em São Paulo, recursos no Minha Casa, Minha Vida e teve casas entregues e casas que estão por entregar. Foram beneficiadas 2,4 milhões de pessoas e tem gente que diz que foram eles que fizeram o Minha, Casa Minha Vida", afirmou a candidata.

Pacto Federativo

Na cidade do interior paulista, Dilma também defendeu o Pacto Federativo e a ampliação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de forma permanente. "O (vice-presidente Michel) Temer falou que é necessário fazer uma reforma federativa. Nós temos esse objetivo, mas enquanto isso olhamos com todo o respeito e carinho para os prefeitos, principalmente para aqueles municípios com até 50 mil habitantes", disse.

A candidata explicou que terá foco para as menores cidades porque o governo federal já contava com programas para os grandes municípios. Ela argumentou que, em seu governo, foi criado o Minha Casa, Minha Vida para as cidades com até 50 mil habitantes. "Fizemos política de distribuir para todo o Brasil sem olhar para o partido", afirmou. "Agora, somos aqueles favoráveis a aumentar o Fundo de Participação dos Municípios permanentemente", completou.