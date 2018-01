Parceria com PSD não se restringe a SP, diz Padilha Diante da possibilidade de o tucano José Serra disputar a prefeitura de São Paulo, o que jogaria por terra as negociações entre o prefeito Gilberto Kassab o ex-presidente Lula para que o PSD apoie o candidato do PT, Fernando Haddad, os petistas se dedicam a minimizar o problema e acertar alianças em outras cidades paulistas. "Nossa aproximação com o PSD não está restrita à capital, em São Paulo. Temos parcerias no interior, na região metropolitana. Este é um projeto que não acaba agora, se estende a outros Estados, como Bahia, Sergipe", diz o petista Alexandre Padilha, ministro da Saúde.