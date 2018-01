Paraná vai cortar aposentadoria de ex-governadores O governo do Paraná vai cancelar as aposentadorias de quatro ex-governadores que passaram a receber o benefício após a promulgação da Constituição de 1988. O governador Beto Richa aprovou o parecer elaborado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), que considera ilegais os benefícios.