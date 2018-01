Paraná registra maior surto de toxoplasmose do País O surto de toxoplasmose que está se registrando em Santa Isabel do Ivaí, no noroeste do Paraná, pode entrar para a história. Segundo a secretária municipal de Saúde, Ana Elisa Mazzotini, o maior já registrado até agora ocorreu em 1995, no Canadá, quando 100 pessoas foram contaminadas pelo protozoário, que tinha como hospedeiro o gato selvagem. "Seguramente vamos ultrapassar esse número", lamentou ontem a secretária. Segundo ela, os 95 casos confirmados até agora são de pessoas que apresentaram os sintomas. "Mas há muitos que são assintomáticos e estamos indo atrás desses", disse. Além disso, a própria divulgação que tem sido feita na região tem levado as pessoas a procurarem com mais freqüência o posto de saúde. De acordo com a secretária, o surto tem atraído a atenção até de institutos norte-americanos que contrataram técnicos para acompanhar os trabalhos que estão sendo feitos no município. Em uma semana, o número confirmado de casos subiu de 65 para 95 no município que tem de 9,3 mil habitantes no noroeste do Paraná, a 580 quilômetros de Curitiba. Além desses, há outros 180 notificações em análise. Equipes do Ministério da Saúde e da Fundação Nacional da Saúde estão no município para tentar identificar como o protozoário Toxoplasma gondii, causador da infecção, propagou-se entre a população. A Secretaria de Estado da Saúde acredita que ele foi transmitido pela rede de água, depois de ela ter sido contaminada provavelmente pelas fezes de gato. Os animais domésticos são os principais hospedeiros do protozoário. De acordo com a secretária municipal de Saúde de Santa Isabel do Ivaí, Ana Elisa Mazzotini, este já é o maior surto de toxoplasmose registrado no País. Entre os contaminados estão três gestantes. Elas requerem os maiores cuidados porque o protozoário pode atingir o feto, causando má formação congênita ou aborto. De acordo com protocolo estabelecido pela secretaria, além das gestantes apenas os pacientes imunodeficientes têm tratamento particularizado. Os outros contaminados recebem medicamentos apenas para aliviar os sintomas, que são febre alta e dores na cabeça e no corpo. As autoridades sanitárias têm recomendado à população que ferva a água e leite antes de ingeri-los. Também foi pedido que não consumam verduras cruas e carne mal passada até que se conheça com exatidão o meio pelo qual a doença tem se transmitido.