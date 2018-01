Paraná preve Orçamento de R$ bilhões para 2008 O governo do Paraná prevê um orçamento de cerca de R$ 18 bilhões para o ano de 2008, recursos um pouco superior aos R$ 17,3 bilhões previstos para este ano. O valor consta da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que será entregue segunda-feira ao presidente da Assembléia Legislativa do Estado, deputado Nelson Justus (DEM). Segundo a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, os 30% já destinados este ano à educação e os 12% para a saúde permanecerão em 2008. "Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias sinaliza para a preocupação da continuidade de políticas de desenvolvimento do Estado, em especial das políticas públicas sociais", ressaltou o secretário Ênio Verri. Entre os programas que serão contemplados de forma especial estão o apoio à agricultura familiar e o Caminhos da Liberdade, uma série de estradas que serão construídas ou recuperadas para servir como alternativa às rodovias pedagiadas.