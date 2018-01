Paraná estranha crítica de SP O secretário da Fazenda do Paraná, Heron Arzua, estranhou ontem que representantes de alguns Estados, como o secretário da Fazenda de São Paulo, Mauro Ricardo Costa, tenham criticado a proposta do relator da reforma tributária, deputado Sandro Mabel (PR-GO). "Os Estados, inclusive São Paulo, são co-partícipes da reforma, pois estiveram por meses junto com o relator, apresentando centenas de sugestões." Segundo ele, 98% das reclamações foram contempladas pelo relator. "É estranho agora que qualquer governo faça críticas ao projeto, isso para dizer o mínimo." Para ele, a discussão que está se estabelecendo é mais política do que técnica. E, por isso mesmo, prefere não responder à pergunta sobre se acredita que, desta vez, a reforma tributária sairá do papel. "Talvez precisasse de uma constituinte para isso, com gente que pensasse no Brasil e não no seu próprio umbigo."