Paraguai usará urnas brasileiras em suas eleições O Paraguai vai utilizar 100% de tecnologia brasileira nas próximas eleições municipais de novembro. Com isso, três milhões de eleitores paraguaios escolherão seus novos prefeitos por meio de urnas eletrônicas. A informação foi dada pelo presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai, ministro Alberto Ramírez Zambonini, depois de se reunir com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Marco Aurélio, na noite de terça-feira, 6.