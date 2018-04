Paraenses votam contra a separação do Estado

Atualizado às 20h10

BELÉM - Até às 20h10 (horário de Brasília) deste domingo, 11/12, o nível de abstenção no plebiscito do Pará é de quase 1/4, conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral. Quem não comparecer à votação terá 60 dias após a realização da consulta popular para apresentar uma justificativa à Justiça Eleitoral.

Até agora, 78% dos votos foram apurados, sendo que 68% se declarou contra a separação do Estado e 31% a favor.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Ricardo Lewandowski, disse que o resultado definitivo do plebiscito deve sair já neste domingo, horas após o encerramento da votação, prevista para às 17h, horário local, (18h no horário de Brasília). A previsão foi feita durante uma coletiva de imprensa em Belém, capital do estado que poderá ser dividida em até dois novos estados: Carajás e Tapajós.

Ainda conforme Lewandowski, todas as urnas eletrônicas funcionaram sem incidentes, o que vai agilizar a contagem dos votos. Com isso, segundo ele, o custo do plebiscito foi reduzido de R$ 25 milhões para R$ 19 milhões.

A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA) é divulgar o resultado irreversível por volta das 21h e o restante no decorrer da noite. O trabalho de apuração poderá se estender até a meia-noite.