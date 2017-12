Parada cardíaca mata presidente do PP O deputado Nélio Dias (PP-RN) morreu ontem no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, aos 62 anos, em decorrência de aneurisma cerebral e parada cardíaca, enquanto lutava contra um câncer nos rins e no pulmão. Ele estava doente há cerca de seis anos. Dias era presidente nacional do PP e exercia o segundo mandato na Câmara. A previsão era que o corpo chegasse à noite a Natal. O velório será realizado no Palácio da Cultura e o enterro acontece hoje no Cemitério Morada da Paz.