Zequinha Sarney, como é chamado o deputado, qualificou de "mentirosa" a informação publicada hoje pelo jornal O Estado de S. Paulo de que o filho dele, José Adriano Cordeiro Sarney, é um dos operadores do esquema de concessão de empréstimos consignados a servidores da Casa. Segundo Sarney Filho, a empresa do neto do presidente do Senado não tem relação com o esquema de empréstimos.