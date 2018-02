Para Wagner, Dilma buscará apoio do PSD em 2014 O governador da Bahia, Jaques Wagner, afirmou nesta segunda-feira que "seguramente a presidente Dilma (Rousseff) fará um movimento para ter o apoio do PSD em 2014." Segundo o governador, em meio aos lances de políticos da oposição de lançarem nomes para competir com Dilma no ano que vem, como o do senador Aécio Neves (PSDB-MG) e do governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB), ele disse que a presidente está adotando a estratégia correta, pois "está montando" o seu time. E esse time político, para ele, além dos atuais partidos da base aliada, com destaque para o PMDB, teria o PSD do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o retorno do PR e a participação do PDT.