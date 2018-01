Para Virgílio, é hora de Serra procurar Tasso O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Arthur Virgílio, disse que é hora de o ministro da Saúde, José Serra, procurar o governador do Ceará, Tasso Jereissati, para pôr fim às divergências internas do PSDB em relação à eleição presidencial. "A vez é do Serra e é simples: é só discar 085 (código DDD de Fortaleza) e o número", afirmou Virgílio, após a cerimônia de sanção do novo Código Civil. De acordo com o ministro-chefe, já há ?bombeiros? atuando para pacificar as relações entre os dois caciques tucanos. "Mas os melhores (bombeiros) são eles mesmos", disse. Para ele, a aproximação de Serra e Tasso não é um bicho de sete cabeças. Virgílio acrescentou que o primeiro passo para uma campanha vitoriosa do PSDB é os dois se entenderem. Ele minimizou as divergências internas do PSDB. "É normal haver desentendimentos, senão fica tudo frio e vira um casamento sueco", disse.