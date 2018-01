Para vestibulandos, provas da Fuvest foram fáceis Dos 630 alunos esperados para a segunda fase das provas da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), na Escola Estadual Zuleika Barros Martins Ferreira, na Zona Oeste da capital paulista, apenas cerca de 2,5% não compareceram. Duas pessoas chegaram após as 13h, quando os portões foram fechados. Vestibulandos ouvidos pela Agência Estado, após as provas de Redação, Língua e Literatura Portuguesa, primeiras da segunda fase que se iniciou hoje, disseram que o nível de dificuldade foi menor do que o apresentado no ano passado. As provas foram iniciadas entre 13h05 e 13h20, e o tempo mínimo de permanência se estendeu até 15h. Os exames foram encerrados às 17h20, já que o tempo máximo de duração nessa etapa é de quatro horas. Nas seguintes, que vão até quinta-feira (10), o período será reduzido para três horas, já que se tratarão de duas provas, enquanto as de hoje totalizaram três. Uma candidata ao curso de Química e outra de Pedagogia, chegaram cinco minutos e 22 minutos, respectivamente, após o fechamento dos portões, pontualmente às 13h. Elas não quiseram informar o nome. A primeira disse que havia saído de casa, na Zona Norte, às 12h20, mas o ônibus da Viação Santa Cruz atrasou 15 minutos, inviabilizando sua pontualidade. Ela, que está desempregada e só prestou vestibular na Fuvest, disse que é consciente de que o transporte público é ineficiente durante a semana e, ainda mais em sábados e domingos. Já a segunda retardatária errou o endereço do local da prova, foi parar na Estação Marechal Deodoro do metrô Barra Funda. De lá, já com o endereço correto, tomou um ônibus, mas não conseguiu chegar a tempo. Esta foi a primeira tentativa da estudante, que saiu chorando da EE Zuleika Barros Martins Ferreira, no Bairro Pompéia, muito próximo ao terminal Barra Funda. Geração passada - Além da Redação, os estudantes responderam a seis questões sobre Língua Portuguesa, cada uma com duas perguntas, e quatro sobre Literatura, igualmente com dois itens cada - um total de 20 respostas descritivas. O tema da Redação, que causava maior preocupação antes da prova de hoje, acabou tranqüilizando os estudantes. "Tivemos que escrever sobre a geração passada, a de nosso pais. Escrevi sobre a opressão durante a ditadura e o reflexo da educação deles sobre a nossa", informou Bruno Kollar, de 18 anos. Sua mãe tem 45 anos e o pai 48. Ele tenta uma vaga para Engenharia, com opção para a área Elétrica, após o primeiro ano de faculdade. Ou seja, quando a maioria pensava que a abordagem seria em terras distantes como a Ásia Central, devido aos ataques americanos ao Afeganistão, ou sobre a crise energética brasileira, o tema tocou a intimidade, estava dentro de casa. "Eu estava aberto para qualquer assunto, e preferia que um assunto como a crise energética. Li muito sobre isso, porque tinha curiosidade sobre como ficaria a situação no Brasil", disse o candidato ao curso de Economia, Roberto Akio Ito, 17 anos. Ele confessou a dificuldade para ordenar idéias e escrever, mas não achou o assunto difícil. A estudante Marina Romano da Rocha, 20 anos, considerou tudo muito simples. "Eu converso muito com os meus pais e me considero bastante informada sobre o que acontecia quando eram jovens". Marina é filha de um contador e uma secretária, e optou pelo curso de Letras. Caso não se classifique na Fuvest, poderá cursar Letras na PUCSP, onde foi aprovada para ingresso neste ano. "O tema da Redação deste ano dava para a gente elaborar bastante. Eu esperava que fosse algo mais distante da realidade local, como a crise no Oriente Médio, mais difícil para mim", afirmou Taluana Furlan, 19 anos, que pela terceira vez presta vestibular na Fuvest para Física. Sem leitura - "Pediram muita análise gramatical de textos. Isso não exige que o estudante tenha lido integralmente cada obra da Literatura", avaliou Marina da Rocha. Para Roberto Ito, a dificuldade foi justamente interpretar os textos. Bruno Kollar não soube responder como era a relação de Manuel Bandeira com o catolicismo, que poderia ser analisada a partir da interpretação de um trecho escrito pelo autor modernista. Uma pergunta específica sobre a obra Primeiras Histórias, de Guimarães Rosa, também gerou apreensão no estudante. Em Português, o desafio era corrigir frases em pequenos textos e encontrar oposições entre as palavras usadas, lembrou a Marina da Rocha. Segundo ela, o clima do pessoal nas provas estava bastante tranqüilo. Bruno Kollar considerou a prova de gramática fácil. "Principalmente para mim, que só fiz cursinho e não estudo em casa", ressalta. Mesmo sem a certeza de ter acertado a maior parte das questões, Roberto Ito disse as provas estavam acessíveis.