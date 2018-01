Para Unafisco, falta "vontade" contra o contrabando O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco), Paulo Gil Introíni, afirmou que o contrabando no Brasil, que engloba de CDs piratas a armamento pesado, continuará a crescer caso o governo não tome medidas imediatas a respeito. "Está claro que falta vontade política. É escandalosa a situação da aduana brasileira", critica. O assunto será discutido em um painel internacional durante o Fórum Social Mundial, que será realizado de 31 de janeiro a 5 de fevereiro, em Porto Alegre. Segundo ele, com um quadro de pessoal cada vez mais enxuto, a Secretaria da Receita Federal não dá conta de controlar e fiscalizar o comércio exterior. "Basta ver o Porto de Santos, que tem apenas 170 auditores, quando precisaria ter pelo menos 500", diz. Este porto representa 33% do comércio exterior no País e movimenta em torno de US$ 40 bilhões por ano. De acordo com dados referentes ao ano passado, a Secretaria da Receita emprega 7 mil auditores fiscais, um terço do contigente necessário. Há 25 anos, este número chegava a 12 mil funcionários. Dos 7 mil, dois mil trabalham no controle das aduanas, 25% do que seria preciso para que houvesse uma fiscalização "eficiente". "A desproporção é muito grande, especialmente se compararmos à realidade de outros países", reclama o presidente da Unafisco. Na França, por exemplo, 20 mil pessoas atuam em serviços aduaneiros e deste total, 8 mil são responsáveis pelo desembaraço de mercadorias nas aduanas. Introíni afirma ainda que, além do número insuficiente de funcionários, faltam recursos materiais e para treinamento de pessoal. Mas o pior mesmo, segundo ele, é a ausência de critérios rigorosos para fiscalizar o que entra no Brasil. "Se a pessoa pode declarar que está importando ´Bíblia´ é quase certo de que irá direto para o canal verde (liberação sem conferência fiscal), sem que haja uma conferência física ou de documentos", garante. O presidente da Unafisco diz que, em 2001, 80% dos produtos importados obtiveram canal verde. "Para agilizar o desembaraço das mercadorias, eles acabam deixando de lado a conferência da documentação, o que facilita a entrada de armas ou drogas em território nacional", explica. Prova disso é que, no ano 2000, somente a Polícia Militar de São Paulo apreendeu 28.188 armas, entre elas as sofisticadas fuzis AR-15 e AK-47. Em junho do ano passado, 115 mil armas apreendidas pelas autoridades foram destruídas no Rio de Janeiro. "Até coletes à prova de balas já entraram ilegalmente no Brasil, em contêiners de roupa", revela. Reflexos Dados fornecidos pela Unafisco informam que em torno de US$ 20 milhões em contrabando passam toda a semana por Foz do Iguaçu, por meio dos sacoleiros. Já o contrabando de CDs - um mínimo estimado de 35 milhões de unidades entra ilegalmente no País todos os anos - gera um prejuízo anual de US$ 200 milhões às gravadoras. Para os produtores de óculos de sol o prejuízo também é grande: no ano passado o total contrabandeado chegava a 70% dos óculos comercializados.