Para tucanos, campanha tem que comparar biografias Na esteira das declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para quem "eleições não se ganham com o retrovisor", os tucanos reforçaram a estratégia de comparar a biografia da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, com a do governador de São Paulo, José Serra. Para integrantes do PSDB, o artigo de FHC, publicado ontem no jornal O Estado de S. Paulo, expõe o diagnóstico feito pela cúpula do partido sobre a conjuntura política atual.