Para tucanos alta da gasolina é estelionato eleitoral O reajuste no preço da gasolina, anunciado nesta quinta-feira, 6, pela Petrobras, é na avaliação de líderes do PSDB, mais um item no que eles classificam de "estelionato eleitoral" praticado pelo governo petista. Segundo o partido, os reajustes nos preços dos combustíveis e da energia elétrica, além do aumento de juros, foram feitos logo após a reeleição da petista, em contradição ao discurso que ela fez durante a campanha presidencial. Na avaliação do líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Antonio Imbassahy (BA), esses são alguns itens do pacote de maldades que começou a ser entregue aos brasileiros logo após as eleições.