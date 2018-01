Para tucano, privatizações de aeroportos mostram 'estelionato eleitoral' do PT

O senador tucano Alvaro Dias (PSDB-PR) comemorou nesta terça-feira, 7, o êxito do leilão dos aeroportos de Cumbica (SP), Viracopos (SP) e de Brasília e aproveitou para dar uma estocada no PT por ter, durante anos, utilizado o argumento contra as privatizações para criticar o seu partido.

"O PT acabou. Com as suas bandeiras foi sepultado. Poderia se afirmar que houve estelionato eleitoral. Na campanha [de 2010] o PT dizia que o adversário privatizaria o país, o PT jamais. Privatizações jamais. No entanto, é o PT que privatiza", disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o tucano, as privatizações dos três aeroportos revela a incoerência do discurso petista e demonstra a "incapacidade" administrativa do partido em realizar as obras necessárias para dotar o país de aeroportos modernos.

"A privatização é a melhor saída para melhorar a infraestrutura e impulsionar o desenvolvimento nacional", ressaltou Dias, sem deixar de criticar o modelo de leilão escolhido pelo governo federal. "Vai dar certo? Não podemos afirmar. Desejamos que sim." Com informações da Agência Senado