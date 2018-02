Para tucano, Planalto está virando 'centro de eventos' Em dura crítica ao lançamento de sucessivos pacotes pelo governo federal, o líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), afirmou nesta sexta-feira que o Palácio do Planalto está virando um "centro de eventos", governado, na opinião dele, pelo marqueteiro João Santana, responsável por cuidar da imagem da presidente Dilma Rousseff.