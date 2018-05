Para tucano, centrais perderam 'capacidade de isenção' "Eles são discípulos do Lula, seguidores do Lula, tanto que as centrais foram beneficiadas com recursos do imposto sindical. São assalariadas do governo", reagiu o deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP) ao posicionamento dos presidentes da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho da Força, e da Central única dos Trabalhadores (CUT), Artur Henrique, que ontem partiram para o ataque contra o pré-candidato tucano José Serra. De acordo com Madeira, é "lamentável" que, por sua relação simbiótica com o PT, os sindicalistas tenham "perdido a capacidade de isenção".